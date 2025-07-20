Фундора досрочно победил Цзю и защитил титул чемпиона мира по боксу

Американец Себастьян Фундора досрочно победил австралийца Тима Цзю и защитил звание чемпиона мира по боксу в первом среднем весе (до 69,85 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно.

Уже в стартовом отрезке Фундора отправил соперника в нокдаун. Цзю смог продолжить поединок, однако с трудом конкурировал с оппонентом.

После седьмого раунда команда австралийца приняла решение отказаться от продолжения борьбы. Таким образом, Фундора одержал досрочную победу и защитил пояс WBC.

Цзю же не смог взять реванш у соперника. В марте прошлого года австралиец уступил американцу раздельным решением судей.

Теперь в активе 27-летнего Фундоры 23 победы (15 — нокаутами) при одном поражении и одной ничьей. Он также владел титулом WBO, но освободил его ради реванша с Цзю.

На счету 30-летнего австралийца теперь 25 побед (18 — нокаутами) при трех поражениях, два из которых были досрочными.

Напомним, в главном событии этого турнира на профессиональный ринг вернулся Мэнни Пакьяо. Легендарный филиппинец не смог вновь стать чемпионом мира.

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