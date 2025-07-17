"Он трус": Жанибек Алимханулы отреагировал на срыв боя за три чемпионских пояса

Чемпион мира WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы прокомментировал слова главы управления Riyadh Season Турки Аль аш-Шейха про срыв боя с доминиканцем Карлосом Адамесом, передает NUR.KZ.

Как заявил саудовский функционер, он пытался организовать бой чемпиона по версиям WBO и IBF в средней весовой категории Жанибека Алимханулы против обладателя титула WBC в этом же дивизионе доминиканца Карлоса Адамеса.

Этот поединок планировали включить в масштабное боксерское шоу "Ночь чемпионов", которое состоится 22 ноября в Эр-Рияде. Турки Аль Аш-Шейх заявил, что именно из-за Адамеса сорвался данный поединок.

Алимханулы прокомментировал данную ситуацию в своей социальной сети X.

«Я говорил вам, что он трус! Теперь вы все знаете, кто король среднего веса!» —заявил Qazaq Style.

Напомним, свой последний бой Жанибек Алимханулы провел в апреле этого года против француза Анауэля Нгамиссенге. Поединок завершился досрочно, Qazaq Style нокаутировал соперника в пятом раунде.

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