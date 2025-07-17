Стал известен виновник срыва чемпионского боя Жанибека Алимханулы

Глава управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх раскрыл, почему не получилось организовать бой казахстанца Жанибека Алимханулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Thaboxingvoice.

Как отметил саудовский функционер, он пытался организовать бой чемпиона мира по боксу в средней весовой категории по версиям WBO и IBF Жанибека Алимханулы против обладателя титула WBC в этом же дивизионе доминиканца Карлоса Адамеса.

Этот поединок планировали включить в масштабное боксерское шоу "Ночь чемпионов", которое состоится 22 ноября в Эр-Рияде. Главным событием вечера должен стать бой между Давидом Бенавидесом и Энтони Ярдом во втором среднем весе.

Турки Аль аш-Шейх заявил, что именно из-за Адамеса сорвался данный поединок.

"Я хочу сказать прямо, Адамес потратил мое время и упустил шанс. Ему сделали хорошее предложение, но он несколько дней не отвечал, возникли какие-то мелкие детали, которые я не понял. В итоге я отозвал предложение. С Жанибеком проблем не было. Адамес стал причиной срыва боя", – сказал Турки.

Напомним, ранее мы рассказывали как Алимханулы неоднократно вызывал Карлоса Адамеса и отправлял ему контракт на совместный бой, но ответа не дождался.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.