Красавица-чемпионка из Шымкента дебютирует в профессиональном боксе
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Красавица-чемпионка Элина Базарова дебютирует в профессиональном боксе - девушка сразится на вечере бокса RD Promotion сегодня, 11 июля, передает NUR.KZ.
Девушки провели дуэль взглядов. Кадры стердауна боксерша опубликовала на своей странице в Instagram - соперницей казахстанки станет чемпионка Азии среди юниоров из Узбекистана Ситора Шогдарова.
Болельщики в комментариях поддержали дебютантку.
"Элина - огонь. Без шансов!", "Поздравляем", "Алга, Элина", "Молодец, жаным", - писали они.
Напомним, в мае этого года Элина завоевала золотую медаль чемпионата Азии по боксу - девушка выступала в "любителях" в весовой категории до 54 кг.
Также Элина Базарова является обладательницей золотой медали мирового первенства, она завоевала титул чемпионки мира на турнире в испанской Ла-Нусии в 2022 году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2264226-krasavica-chempionka-iz-shymkenta-debyutiruet-v-professionalnom-bokse/
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