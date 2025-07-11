Красавица-чемпионка из Шымкента дебютирует в профессиональном боксе

Красавица-чемпионка Элина Базарова дебютирует в профессиональном боксе - девушка сразится на вечере бокса RD Promotion сегодня, 11 июля, передает NUR.KZ.

Девушки провели дуэль взглядов. Кадры стердауна боксерша опубликовала на своей странице в Instagram - соперницей казахстанки станет чемпионка Азии среди юниоров из Узбекистана Ситора Шогдарова.

Болельщики в комментариях поддержали дебютантку.

"Элина - огонь. Без шансов!", "Поздравляем", "Алга, Элина", "Молодец, жаным", - писали они.

Напомним, в мае этого года Элина завоевала золотую медаль чемпионата Азии по боксу - девушка выступала в "любителях" в весовой категории до 54 кг.

Также Элина Базарова является обладательницей золотой медали мирового первенства, она завоевала титул чемпионки мира на турнире в испанской Ла-Нусии в 2022 году.

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