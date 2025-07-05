Известный казахстанский боксер объявил о завершении карьеры

Казахстанский боксер Ермахан Жакпеков в официальном Instagram-аккаунте сделал заявление о завершении карьеры и объяснил принятое решение, передает NUR.KZ.

25-летний спортсмен отметил, что причиной стала травма. По его словам, "жизнь проверяет нас по-разному".

"Бокс был огромной частью моей жизни. Он дал мне силу, дисциплину, характер и настоящих людей рядом. Я горжусь каждым раундом, каждой каплей пота, каждым выходом в ринг.

Спасибо всем, кто верил в меня. Спасибо тем, кто был рядом — в победах и в поражениях. Я ухожу с благодарностью и с высоко поднятой головой.

Это не конец — это новый старт. Просто теперь бой продолжается вне ринга", — заявил Жакпеков.

За время любительской карьеры казахстанец дважды выигрывал молодежный чемпионат Азии, становился серебряным призером молодежного чемпионата мира. Также он получил звание мастера спорта международного класса.

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