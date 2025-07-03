Еще две казахстанки вышли в полуфинал домашнего Кубка мира по боксу

Две представительницы национальной сборной Казахстана по боксу вышли в полуфинальную стадию этапа Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Женскую сборную Казахстана в четвертый соревновательный день этапа Кубка мира по боксу представили две спортсменки.

Наталья Богданова, выступающая в весовой категории до 70 килограммов проводила четвертьфинальный поединок против бразильянки Барбары Марии Дос Сантос. Схватка завершилась победой казахстанки единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0. Таким образом, Наталья вышла в полуфинал и гарантировала как минимум бронзовую медаль соревнований.

Айдана Забынбекова, которая должна была провести стартовый поединок на турнире автоматически прошла в следующую стадию. Поскольку ее соперница американка Элисса Мендоса снялась с соревнований. Забынбекова вышла в полуфинал и гарантировала еще одну награду на ЭКМ в Астане.

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