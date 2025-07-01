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    Спорт

      Казахстанка Анель Сакыш не смогла выйти в четвертьфинал домашнего Кубка мира по боксу

      Опубликовано:

      Анель Сакыш
      Анель Сакыш. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации бокса

      Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Анель Сакыш потерпела поражение во втором бое этапа Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

      На Кубке мира в Астане стартовал второй соревновательный день. Казахстанская спортсменка Анель Сакыш провела второй поединок на турнире. На стадии 1/8-й в весовой категории до 54 килограммов соперницей ее соперницей была представительница сборной Узбекистана Феруза Казакова.

      Схватка завершилась победой оппонентки единогласным решением судей с итоговым счетом - 5:0.

      Таким образом, Анель Сакыш завершила выступление на рейтинговых соревнованиях. Для женской сборной Казахстана это первая потеря на домашнем Кубке мира. Ранее, выступление на турнире завершил представитель мужской команды Абылайхан Жусупов.

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