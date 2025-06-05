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    Спорт

      Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко завершил карьеру

      Опубликовано:

      Украинский боксер Василий Ломаченко
      Василий Ломаченко. Фото: Sarah Stier/Getty Images

      Титулованный украинский боксер Василий Ломаченко в своем официальном Instagram-аккаунте сделал заявление о завершении спортивной карьеры, передает NUR.KZ.

      37-летний атлет опубликовал видеообращения на английском и русском языках. Оба он подписал фразой "Мир всем".

      "В жизни любого боксера наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал. Благодарен за все победы, неудачи на ринге и в жизни. Рад тому, что к концу карьеры появилось понимание, в какую сторону должен двигаться человек, чтобы победить. Победить не на ринге, а побороть ветхого человека и в конце обрести свою награду", — заявил Ломаченко.

      Он отдельно поблагодарил своих родителей. Своего отца Анатолия, который был и тренером Ломаченко, украинец назвал "человеком номер один".

      "Было бы несправедливо, если бы я не упомянул вас, дорогие фанаты бокса по всему миру, которые горячо поддерживали и переживали эти незабываемые поединки на протяжении десятилетий. Вам желаю так же горячо любить бокс и относиться к нему с уважением, потому что парни, которые выходят на ринг, рискуют своим здоровьем ради своих семей", — заключил украинец.

      На любительском уровне Ломаченко стал двукратным олимпийским чемпионом (Пекин-2008, Лондон-2012). В 2013 году он начал профессиональную карьеру. Был чемпионом мира по различным престижным версиям в трех весовых категориях (полулегкая, вторая полулегкая и легкая).

      Всего на профессиональном ринге украинец одержал 18 побед (12 — нокаутами) при трех поражениях по очкам. В последнем поединке в мае прошлого года он нокаутировал Джорджа Камбососа-младшего.

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