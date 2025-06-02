Легендарный экс-чемпион мира по боксу умер по дороге в спортзал

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Майк МакКаллум умер на 69-м году жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на публикацию BoxingScene в соцсети Х.

"BoxingScene с грустью узнал о кончине Майка МакКаллума в возрасте 68 лет. Покойся с миром, чемпион", - говорится в сообщении.

По информации журнала The Ring, боксер почувствовал себя плохо, когда ехал в спортзал в Лас-Вегасе, где тренировал спортсменов.

Он был найден без сознания, а врачи констатировали его смерть.

По данным "Матч ТВ", МакКаллум стал первым ямайским боксером, завоевавшим титул чемпиона мира - в 1984 году он победил ирландца Шона Мэнниона в Нью‑Йорке и стал обладателем пояса WBA в первом среднем весе.

Он также стал чемпионом в среднем весе WBA и полутяжелом по версии WBC.

Введен в Международный зал боксерской славы в 2003 году.

За годы карьеры провел 55 профессиональных боев, в которых одержал 49 побед.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.