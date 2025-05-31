Призер Олимпиады из Узбекистана оформил нокдаун и продлил серию побед на профессиональном ринге

Узбекистанский профи-боксер Бектемир Меликузиев одержал победу над американцем Дариусом Фулгамом на турнире в Лас-Вегасе, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов во втором среднем весе (до 76,2 кг) возглавило шоу в США. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Меликузиева единогласным решением судей. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 114:112.

При этом в седьмом раунде рефери снял с узбекистанца один балл за удержание соперника. А в заключительном отрезке Меликузиев отправил Фулгама в нокдаун, но американец смог продолжить и завершить бой.

Таким образом, 29-летний узбекистанец выиграл девятый поединок подряд. Всего на профессиональном ринге он одержал 16 побед (10 — нокаутами) при одном досрочном поражении. На любительском уровне Меликузиев становился серебряным призером Олимпиады-2016 и дважды попадал на пьедестал чемпионата мира.

Что касается 28-летнего Фулгама, то он потерпел первое поражение на профессиональном ринге. В активе американца осталось 14 побед (12 — нокаутами).

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