Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Агрессия в чистом виде": авторитетный боксерский портал высказался о стиле Геннадия Головкина

Опубликовано:

Геннадий Головкин
Геннадий Головкин. Фото : Sarah Stier/Getty Images

Авторитетный боксерский портал Boxing Gems, специализирующийся на аналитике поединков, раскрыл секрет стиля Геннадия Головкина, передает NUR.KZ со ссылкой на социальную сеть X издания.

Boxing Gems охарактеризовал удары GGG как выверенные и разумные во всех аспектах.

"Геннадий "GGG" Головкин не просто наносил сильные удары — он наносил их с умом. Это умная агрессия в чистом виде. Каждый шаг, каждая установка, каждое дикое комбо — все просчитано. Откройте науку, скрывающуюся за этой силой", — пишет издание.

Напомним, последний раз GGG выходил на ринг в сентябре 2022 года. Он провел заключительный поединок трилогии против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, в котором уступил решением судей.

В настоящее время Геннадий Головкин является президентом Национального олимпийского комитета Казахстана, а также председателем олимпийской комиссии международной федерации бокса World Boxing.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2245749-agressiya-v-chistom-vide-avtoritetnyy-bokserskiy-portal-vyskazalsya-o-stile-gennadiya-golovkina/