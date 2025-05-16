"Агрессия в чистом виде": авторитетный боксерский портал высказался о стиле Геннадия Головкина

Авторитетный боксерский портал Boxing Gems, специализирующийся на аналитике поединков, раскрыл секрет стиля Геннадия Головкина, передает NUR.KZ со ссылкой на социальную сеть X издания.
Boxing Gems охарактеризовал удары GGG как выверенные и разумные во всех аспектах.
"Геннадий "GGG" Головкин не просто наносил сильные удары — он наносил их с умом. Это умная агрессия в чистом виде. Каждый шаг, каждая установка, каждое дикое комбо — все просчитано. Откройте науку, скрывающуюся за этой силой", — пишет издание.
Напомним, последний раз GGG выходил на ринг в сентябре 2022 года. Он провел заключительный поединок трилогии против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, в котором уступил решением судей.
В настоящее время Геннадий Головкин является президентом Национального олимпийского комитета Казахстана, а также председателем олимпийской комиссии международной федерации бокса World Boxing.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2245749-agressiya-v-chistom-vide-avtoritetnyy-bokserskiy-portal-vyskazalsya-o-stile-gennadiya-golovkina/