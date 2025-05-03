Американский боксер Теофимо Лопес в третий раз защитил титулы чемпиона мира

Профессиональный боксер из США Теофимо Лопес победил своего соотечественника Арнольда Барбосу-младшего в титульном поединке, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло на турнире в Нью-Йорке. Лопес защищал титулы WBO и The Ring в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Бой продлился все 12 раундов, чемпион большую часть времени владел преимуществом. В итоге Лопес одержал победу единогласным решением судей (116:112, 116:112, 118:110).

Таким образом, 27-летний американец выиграл шестой бой подряд. Всего на его счету 22 победы (13 — нокаутами) при одном поражении. Лопес в третий раз защитил чемпионские пояса WBO и The Ring в первом полусреднем весе.

Барбоса-младший потерпел первое поражение на профессиональном ринге. В активе 33-летнего американца осталось 32 победы (11 — нокаутами).

Напомним, в рамках того же турнира первый бой после допинговой дисквалификации проиграл Райан Гарсия из США.

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