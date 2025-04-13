Призер Олимпиады из Узбекистана нокаутировал соперника на фоне трагедии

Узбекистанский профи-боксер Шахрам Гиясов одержал досрочную победу над аргентинцем Франко Окампо на турнире в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены встретились в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг). Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился досрочно.

Уже в стартовой трехминутке Гиясов отправил соперника в нокдаун. Окампо смог продолжить бой, но продержался до четвертого раунда. Поединок закончился, когда узбекистанец ударом по корпусу вновь отправил оппонента на настил. На этот раз аргентинец не поднялся до окончания отсчета рефери.

Таким образом, 31-летний Гиясов выиграл все 17 боев на профессиональном ринге (10 — нокаутами). Отметим, что за три недели до поединка с Окампо он сообщил о смерти своей двухлетней дочери.

На любительском уровне узбекистанец выигрывал чемпионаты мира и Азии. На Олимпиаде-2016 он стал серебряным призером, уступив в финале казахстанцу Данияру Елеусинову.

Что касается 28-летнего Окампо, то он впервые проиграл досрочно. Всего на счету аргентинца теперь 17 побед (8 — нокаутами) при трех поражениях.

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