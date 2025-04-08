Может лишиться еще двух поясов: промоутер сделал заявление о карьере Бивола

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов предположил, что Дмитрий Бивол вслед за титулом WBC может потерять еще пояса WBO и IBF, пишет "Чемпионат".

По словам промоутера боксер может остаться еще без двух титулов из-за желания провести трилогию с Артуром Бетербиевым.

"Будет на кону стоять три пояса или один - вообще не имеет значения. В этом противостоянии титулы уже не имеют значения. Значение имеет только факт того, кто из них сильнее. И главная цель трилогии именно в этом. Я думаю, что вслед за WBC подобные решения могут последовать от WBO и IBF - у всех есть обязательные претенденты", - пояснил Титов.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Бивол решил отказаться от своего титула чемпиона WBC в полутяжелом весе. Информацию подтвердил глава организации Маурисио Сулейман. Он также заявил, что титул не будет вакантным - новым чемпионом WBC в полутяжелом весе утвержден Дэвид Бенавидес. Таким образом россиянин лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе.

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