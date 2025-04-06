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Тим Цзю нокаутом прервал серию поражений и забрал пояс (видео)

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Австралийский боксер Тим Цзю
Тим Цзю. Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Австралийский профессиональный боксер Тим Цзю досрочно победил американца Джозефа Спенсера на домашнем турнире и прервал серию поражений, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов в первом среднем весе (до 69,85 кг) возглавил шоу в австралийском Ньюкасле. Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился в четвертом.

Цзю активно прессинговал соперника и проводил множество результативных атак. В четвертом раунде австралиец обрушил серию точных ударов на оппонента. Спенсер почти утратил способность защищаться, и его угловые выбросили полотенце, сигнализируя об отказе от продолжения борьбы.

Таким образом, 30-летний Цзю оформил технический нокаут и прервал серию из двух поражений, одно из которых было досрочным. Всего на счету австралийца теперь 25 побед на профессиональном ринге (18 — нокаутами). Он стал обладателем пояса WBO Intercontinental в первом среднем весе.

Спенсер потерпел второе поражение в карьере, оба были досрочными. В активе 25-летнего американца осталось 19 побед (11 — нокаутами).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2233536-tim-czyu-nokautom-prerval-seriyu-porazheniy-i-zabral-poyas-video/