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Менеджер Усика и Алимханулы двумя словами описал Астану

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Боксеры Жанибек Алимханулы и Александр Усик (слева направо)
Жанибек Алимханулы и Александр Усик (слева направо). Фото: Instagram @janibek_alimkhanuly

Эгис Климас, представляющий интересы казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, на пресс-конференции в Астане поделился впечатлениями от города, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу в столице пройдет крупный турнир. Главным событием вечера станет поединок Алимханулы, в котором он будет защищать титулы IBF и WBO в среднем весе. Соперником казахстанца станет конголезец Анауэль Нгамиссенге.

"Спасибо за гостеприимство! Астана — величайший и красивейший город. Народ очень доброжелательный, теплый. Я рад находиться здесь. Это не первый мой визит в Казахстан. Я был много раз — может, десять за всю свою жизнь. Действительно нравятся здесь и люди, и все, что происходит. Только чуть-чуть холодно, а так нормально", — сказал Климас.

Отметим, что менеджер имеет опыт работы не только с Алимханулы, но и с другими казахстанцами. Также Климас сотрудничает с именитыми боксерами из других стран, в числе которых, например, украинцы Александр Усик и Василий Ломаченко, россиянин Сергей Ковалев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2232960-menedzher-usika-i-alimhanuly-dvumya-slovami-opisal-astanu/