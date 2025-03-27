Нужен ли Казахстану такой бокс? В Минспорта дали ответ критикам

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев в кулуарах сената высказался о будущем казахстанского бокса, передает корреспондент NUR.KZ.

Жараспаев признал, что спор вокруг казахстанского бокса это часто обсуждаемая тема.

"Вызывает ряд вопросов, но, тем не менее, наши боксеры всеми своими усилиями доказывают свою состоятельность на международной спортивной арене. Подтверждением того являются недавние медали на чемпионатах мира, которые наши спортсмены завоевали. Да, были, скажем так, не совсем успешные выступления на последних Олимпийских играх в Париже. Там тоже было ряд объяснений", - сказал он.

По его словам, по итогам Олимпийских игр проведены кадровые изменения.

"Федерацию возглавил молодой перспективный руководитель, который имеет определённую стаж работы в бизнес-структурах. И он сегодня достаточно успешно проявляет себя в этом отрасли.

Я думаю, что с обновлением всех этих позиций и главного тренера, и с учетом тех ошибок, которые вы сейчас называете, готовимся в новом формате к играм в Лос-Анджелесе. До них осталось буквально три года. Национальная сборная команда сегодня у нас полностью сформирована. Она будет полностью готовиться к играм", - заверил вице-министр.

Напомним, в августе прошлого года тренеры мужской сборной Казахстана по боксу были отстранены от работы после Олимпиады. Сообщалось, что освобождены от должности главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.

На самих играх Нурбек Оралбай стал серебряным призером Олимпиады-2024 и принес сборной Казахстана седьмую медаль турнира. В финале весовой категории до 80 килограммов 24-летний спортсмен встретился с украинцем Александром Хижняком.

Президент Казахстанской федерации бокса Шахмурат Муталип, комментируя выступление спортсменов на Олимпиаде, заявил, что отечественному боксу необходима реформа.

"Мы не снимаем с себя ответственности, но и не оправдываемся. Виноваты все - и федерация, и тренеры. Мы видим свои ошибки, недостатки. И считаем, что нужна большая реформа в отрасли бокса у нас", - отметил Шахмурат Муталип.