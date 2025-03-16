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Блогер Даня Милохин одержал вторую победу в боксе: скоро у него бой в Казахстане

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Российский блогер Даня Милохин
Даня Милохин. Фото: FEA Championship

Популярный российский блогер Даня Милохин одержал победу на боксерском турнире молдавского промоушена FEA Championship, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок звезды социальных сетей возглавил шоу в Кишиневе. Соперником Милохина был молдавский блогер Василе Жосан. На кону стоял титул FEA REAL BATTLE.

Милохин владел преимуществом и в третьем раунде оформил первый нокдаун. В четвертом отрезке россиянин еще трижды потряс соперника. После трех нокдаунов рефери не стал запускать отсчет в четвертый раз и зафиксировал технический нокаут.

Российский блогер одержал еще одну победу в боксе. Он выиграл оба своих боя. На июнь у Милохина запланирован боксерский поединок в Алматы против кыргызстанского блогера Аргена Керимова, известного как Sigma.

Что касается Жосана, то на его счету в боксе теперь одна победа при двух поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2228424-bloger-danya-milohin-oderzhal-vtoruyu-pobedu-v-bokse-skoro-u-nego-boy-v-kazahstane/