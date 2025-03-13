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Казахстанская спорстменка Наталья Богданова вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу

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Наталья Богданова
Наталья Богданова. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Наталья Богданова одержала победу в четвертьфинале мирового первенства в сербском городе Нише, передает корреcпондент NUR.KZ.

Богданова в четвертьфинальном поединке в весовой категории до 70 килограммов встречалась с представительницей Сербии Миленой Матович.

Схватка получилась очень упорной, но в конечном счете казахстанская спортсменка смогла вырвать волевую победу раздельным решением судей - 4:3.

Таким образом, Наталья смогла выйти в полуфинальную стадию чемпионата мира. Спортсменки выступающие на данном этапе гарантировали себе как минимум бронзовую награду.

Ранее, в поединки за путевку в финал пробились Аида Абикеева, Назым Кызайбай, Алуа Балкибекова, Виктория Графеева и Ельдана Талипова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2227866-kazahstanskaya-sporstmenka-natalya-bogdanova-vyshla-v-polufinal-chempionata-mira-po-boksu/