Казахстанская спорстменка Наталья Богданова вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Наталья Богданова одержала победу в четвертьфинале мирового первенства в сербском городе Нише, передает корреcпондент NUR.KZ.
Богданова в четвертьфинальном поединке в весовой категории до 70 килограммов встречалась с представительницей Сербии Миленой Матович.
Схватка получилась очень упорной, но в конечном счете казахстанская спортсменка смогла вырвать волевую победу раздельным решением судей - 4:3.
Таким образом, Наталья смогла выйти в полуфинальную стадию чемпионата мира. Спортсменки выступающие на данном этапе гарантировали себе как минимум бронзовую награду.
Ранее, в поединки за путевку в финал пробились Аида Абикеева, Назым Кызайбай, Алуа Балкибекова, Виктория Графеева и Ельдана Талипова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2227866-kazahstanskaya-sporstmenka-natalya-bogdanova-vyshla-v-polufinal-chempionata-mira-po-boksu/