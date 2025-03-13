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Назым Кызайбай досрочно вышла в полуфинал и гарантировала медаль чемпионата мира по боксу

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Назым Кызайбай
Назым Кызайбай. Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба Дирекции развития спорта

Капитан женской сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай одержала досрочную победу в четвертьфинальном поединке на чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Кызайбай в весовой категории до 48 килограммов в схватке за выход в полуфинал встречалась с представительницей Венесуэлы Анаонис Седено Рохас. Поединок завершился досрочно, после того как рефери отсчитал сопернице три нокдауна. Рохас засчитали поражение техническим нокаутом.

Таким образом, Назым Кызайбай поборется за путевку в финал чемпионата мира, который проходит в сербском городе Нише. Отечественная спортсменка также гарантировала себе как минимум бронзовую медаль соревнований.

Ранее, в полуфинал чемпионата мира от сборной Казахстана пробились Алуа Балкибекова, Виктория Графеева и Ельдана Талипова.

Напомним, Кызайбай является бронзовой медалисткой Олимпийских игр Париже 2024 года, а также двукратной чемпионкой мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2227847-nazym-kyzaybay-dosrochno-vyshla-v-polufinal-i-garantirovala-medal-chempionata-mira-po-boksu/