Назым Кызайбай досрочно вышла в полуфинал и гарантировала медаль чемпионата мира по боксу

Капитан женской сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай одержала досрочную победу в четвертьфинальном поединке на чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Кызайбай в весовой категории до 48 килограммов в схватке за выход в полуфинал встречалась с представительницей Венесуэлы Анаонис Седено Рохас. Поединок завершился досрочно, после того как рефери отсчитал сопернице три нокдауна. Рохас засчитали поражение техническим нокаутом.
Таким образом, Назым Кызайбай поборется за путевку в финал чемпионата мира, который проходит в сербском городе Нише. Отечественная спортсменка также гарантировала себе как минимум бронзовую медаль соревнований.
Ранее, в полуфинал чемпионата мира от сборной Казахстана пробились Алуа Балкибекова, Виктория Графеева и Ельдана Талипова.
Напомним, Кызайбай является бронзовой медалисткой Олимпийских игр Париже 2024 года, а также двукратной чемпионкой мира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2227847-nazym-kyzaybay-dosrochno-vyshla-v-polufinal-i-garantirovala-medal-chempionata-mira-po-boksu/