Сборная Казахстана лишилась еще одной спортсменки на чемпионате мира по боксу

Женская сборная Казахстана по боксу продолжает выступление на чемпионате мира, который в эти дни проходит в сербском городе Нише, передает корреспондент NUR.KZ.

В весовой категории до 54 килограммов казахстанка Жайна Шекербекова одержала вторую победу на соревнованиях. На стадии 1/8-й она одолела мексиканку Жанет Алонсо и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Следом за ней на сербском ринге победила еще одна представительница сборной Казахстана по боксу Жасмин Кизатова. Спортсменка выступает в весовой категории до 66 килограммов. В схватке за выход в четвертьфинал она выиграла у Иванусу Гомес из Кабо-Верде.

В весе до 81 килограмма отечественная команда лишилась представительницы. Гульсая Ержан уступила китаянке Вансяо Мэн. Для сборной Казахстана это вторая потеря на чемпионате мира.

Ранее, выступление на мировом первенстве завершила Анита Адишева в весовой категории до 52 килограммов.

Напомним, женский чемпионат мира по боксу продлится до 16-го марта.

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