Чемпионка Азии из Казахстана выиграла первый бой на мировом первенстве по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева с победы стартовала на чемпионате мира в Сербии, передает корреспондент NUR.KZ.

Графеева на мировом первенстве в городе Нише представляет сборную Казахстана в весовой категории до 60 килограммов. Ее соперницей по стартовому поединку была представительница Греции София Легаки.

По ходу всей схватки Виктория уверенно доминировала над оппоненткой. Во втором раунде Легаки отсчитали нокдаун. Таким образом, Графеева одержала победу единогласным решением судей со счетом 5:0 и вышла 1/8-ю чемпионата мира.

Напомним, Виктория Графеева в декабре прошлого года становилась победительницей чемпионата Азии в Таиланде.

Ранее, еще одна казахстанка Алуа Балкибекова одержала вторую победу и вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2025 года.

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