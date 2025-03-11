Сборная Казахстана понесла первую потерю на чемпионате мира по боксу

На женском чемпионате мира по боксу в сербском городе Нише прошел второй соревновательный день, в рамках которого выступили две казахстанские спортсменки, передает корреспондент NUR.KZ.

Представительница сборной Казахстана в весовой категории до 52 килограммов Анита Адишева в первой схватке судейским решением уступила мексиканской спортсменке Эсмеральде Патино Хуарес. Соперница побывала в нокдауне в третьем раунде, но при этом на судейских записках казахстанка все равно проиграла этот отрезок - 1:4. Итоговый счет поединка - 2:3.

Таким образом, Адишева стала первой потерей отечественной сборной на чемпионате мира под эгидой IBA.

Во второй соревновательный день должна была выступить еще одна казахстанская спортсменка Жайна Шекербекова, но ее оппонентка отказалась выходить на ринг. Таким образом, Шекербекова автоматически вышла в следующую стадию.

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