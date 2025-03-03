"Кто же отдаст свой чемпионский пояс?": экс-боксер Валуев высказался о подарке Зеленского Трампу

Боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал информацию, что президент Украины Владимир Зеленский подарил Трампу ненастоящий пояс чемпиона, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.

Как сообщает издание, Владимир Зеленский пришел на встречу с Трампом с поясом WBC, на котором значилась фамилия украинского боксера Александра Усика. Однако затем сам Усик дал понять, что не отдавал свой пояс президенту Украины.

"Кто же отдаст свой чемпионский пояс, тем более Зеленскому? Это копия, и об этом знали все, не только я. Все чемпионы мира по боксу знают, что Зеленский привез в США копию.

Поэтому тут вопрос не в манипуляциях, а в символизме. По Трампу было видно, что и он знал, что ему привезли копию. Ему такое тоже дарили, и все это висит у него в офисе", - сказал Валуев в беседе с корреспондентом издания.

Напомним, 28 февраля между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом при поддержке вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса произошел спор, из-за которого сорвалась сделка по полезным ископаемым. Именно для подписания договора и прилетел в Вашингтон украинский президент Зеленский.

После инцидента стало известно, что Белый дом рассматривает возможность полного прекращения поддержки Украины в ее оборонительной войне против РФ.

Также Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским заявил, что Украине придется завершить конфликт с Россией, иначе Киеву придется столкнуться с серьезными последствиями.

А президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с главой США Дональдом Трампом выступил в эфире телеканала Fox News, где заявил, что не готов вернуться в Белый дом и восстанавливать отношения с Трампом.

"Я уважаю президента и я уважаю американский народ. Я не думаю, что мы сделали что-то плохое", - сказал он.

В ответ на вопрос, жалеет ли он о перепалке с Трампом и Вэнсом, украинский лидер признал, что "это было не очень". Но вместе с тем он подчеркнул, что его отношения с Трампом должны быть выше отношений двух президентов, потому что "это вопрос отношений народов".

Позже сообщалось, что администрация Трампа в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от Владимира Зеленского для налаживания подорванных отношений.