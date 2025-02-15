Украинский боксер проиграл нокаутом и потерял титул чемпиона мира

Американец Кишон Дэвис досрочно победил украинца Дениса Беринчика и забрал у него чемпионский титул Всемирной боксерской организации (WBO), передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в легком весе (до 61,2 кг) возглавило вечер профессионального бокса в Нью-Йорке. Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился уже в четвертом.

Дэвис проводил результативные атаки и в третьем отрезке отправил соперника в нокдаун ударом по корпусу. В четвертом раунде аналогичным методом американец вновь потряс Беринчинка. Рефери отсчитал нокдаун и зафиксировал технический нокаут, так как украинец не смог продолжить бой.

Таким образом, 25-летний Дэвис стал новым чемпионом WBO в легком весе. Американец на профессиональном ринге одержал 13 побед (9 — нокаутами) при одном поединке без результата.

Беринчик потерпел первое поражение в карьере. В активе 36-летнего украинца осталось 19 побед (9 — нокаутами).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.