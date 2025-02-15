Боксер Александр Усик с женой устроили романтическую фотосессию в Испании

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик и его жена Екатерина устроили романтическую фотосессию в Испании, передает NUR.KZ.

Кадры супруга короля P4P опубликовала в своем профиле в Instagram.

Екатерина поздравила своего мужа с Днем святого Валентина.

"Пусть каждый найдет своего человека, который зажжет ваше сердце", - написала она под совместными фото с Александром в Испании.

На фотографиях пара позирует на берегу моря. Екатерина предстала в коротком черном платье и плаще. Образ дополнила нежным макияжем и распущенными волосами. Александр примерил белую кофту.

На одной из фотографий боксер нежно обнимает свою возлюбленную.

"Обожаю вашу пару", "Поздравляю с праздником, дорогие мои", "Любовь", - написали фанаты под фото.

Напомним, 22 декабря супруг Екатерины Александр Усик одержал громкую победу во втором бою с Тайсоном Фьюри - поединок получился конкурентным и завершился единогласным решением судей. Все три арбитра признали Усика сильнейшим со счетом 116-112. Таким образом украинский супертяж защитил свои чемпионские пояса.