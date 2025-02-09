Бывшего чемпиона мира из Таджикистана нокаутировали на боксерском турнире

Таджикистанский боксер Шавкатджон Рахимов досрочно уступил американцу Джастину Полдо и продлил серию поражений на профессиональном ринге, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в легком весе (до 61,2 кг) прошло на турнире в Сан-Антонио (штат Техас, США). Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился досрочно.

Уже в стартовом отрезке рефери отсчитал нокдаун Рахимову. В дальнейшем преимущество Полдо росло, а развязка наступила в восьмом раунде. Американец провел агрессивную атаку, и после очередного пропущенного удара таджикистанец упал на настил.

Рефери начал отсчет нокдауна, а Рахимов посмотрел в сторону своей команды. Угловые выбросили белое полотенце, сигнализируя об отказе от борьбы.

Поражение стало для 30-летнего таджикистанца третьим подряд и вторым досрочным. Также на профессиональном ринге он одержал 17 побед (14 — нокаутами) при одной ничьей. Ранее Рахимов был чемпионом мира по версии IBF во втором полулегком весе.

На счету 30-летнего Полдо теперь 18 побед (9 — нокаутами) при двух поражениях и одном поединке без результата.

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