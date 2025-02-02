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Фултон второй раз победил Фигероа и забрал у него пояс чемпиона мира

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Боксеры Стивен Фултон и Брэндон Фигероа (слева направо)
Стивен Фултон и Брэндон Фигероа (слева направо). Фото: Steve Marcus/Getty Images

Американский профессиональный боксер Стивен Фултон победил своего соотечественника Брэндона Фигероа в титульном реванше, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в полулегком весе (до 57,2 кг) стало соглавным событием турнира в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поединок продлился все 12 раундов и прошел при преимуществе Фултона. В итоге он одержал победу единогласным решением судей (116:112, 116:112, 117:111) и стал новым чемпионом мира по версии WBC.

Ранее соперники уже встречались в ноябре 2021 года в титульном бою, но во втором легчайшем весе. Тогда Фултон также победил по очкам.

Всего на профессиональном ринге 30-летний американец выиграл 23 боя (8 — нокаутами) и один раз уступил досрочно. На счету 28-летнего Фигероа теперь 25 побед (19 — нокаутами) при двух поражениях и одной ничьей.

Напомним, в главном поединке турнира Дэвид Бенавидес объединил два пояса в полутяжелом дивизионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2217279-fulton-vtoroy-raz-pobedil-figeroa-i-zabral-u-nego-poyas-chempiona-mira/