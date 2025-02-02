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Боксера из Казахстана били в пах и нокаутировали в поединке за титул чемпиона мира

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Казахстанский боксер Сергей Липинец
Сергей Липинец. Фото: James Chance/Getty Images

Профессиональный боксер Сергей Липинец, представляющий Казахстан, потерпел досрочное поражение в титульном бою в Лондоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в главном поединке турнира на арене "Уэмбли". Его соперником был англичанин Адам Азиз. На кону стоял вакантный пояс чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии Международной боксерской организации (IBO).

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился в девятом, когда после серии ударов от Азиза рефери оценил защиту Липинца как пассивную и зафиксировал технический нокаут. Кроме того, англичанин в третьей трехминутке отправил соперника в нокдаун.

При этом с Азиза сняли по баллу в четвертом и седьмом раундах за акцентированные удары в пах.

22-летний британец выиграл все 13 боев на профессиональном ринге (10 — нокаутами). На счету Липинца теперь 18 побед (13 — нокаутами) при четырех поражениях (два — нокаутами) и одной ничьей.

Отметим, что 35-летний уроженец Актюбинской области ранее владел поясом IBF в первом полусреднем весе. На данный момент Липинец представляет Казахстан, но в 2022 году он рассказывал, что не хочет отказываться от российского гражданства в пользу казахстанского.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2217216-boksera-iz-kazahstana-bili-v-pah-i-nokautirovali-v-poedinke-za-titul-chempiona-mira/