Казахстанский боксер едва не провалил взвешивание перед боем за титул чемпиона мира

Профессиональные боксеры Адам Азим (Англия) и Сергей Липинец (Казахстан) успешно прошли взвешивание перед очным чемпионским поединком, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky Sports Boxing.

Титульный бой спортсменов возглавит турнир, который пройдет 1 февраля на лондонской арене "Уэмбли". На кону будет стоять вакантный чемпионский пояс в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии IBO.

Накануне шоу соперники прошли взвешивание. На публичной церемонии они не уложились в лимит: Липинец — на один фунт (0,45 кг), Азим — на пять унций (0,14 кг). Несмотря на это, боксеры провели заключительную дуэль взглядов.

У обоих было два часа перед повторным взвешиванием. В итоге спортсмены показали необходимый вес. Поединок и его титульный статус остались в силе.

Липинцу 35 лет, ранее он был чемпионом мира по версии IBF в первом полусреднем весе. Всего на счету казахстанца 18 побед (13 — нокаутами) при трех поражениях (одно — нокаутом) и одной ничьей.

22-летний Азим выиграл все 12 боев на профессиональном ринге, девять из них — досрочно.

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