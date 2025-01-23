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Казахстан примет этап Кубка мира по боксу

Опубликовано:

Боксер на фоне флага
Боксер. Иллюстративное фото: olympic.kz

Международная федерация бокса (World Boxing) опубликовала календарь соревнований на текущий год, в рамках которого один из крупнейших турниров пройдет в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФБ.

В 2025 году World Boxing проведут четыре этапа Кубка мира по боксу в разных странах. Первый этап пройдет в Бразилии с 30 марта по 7 апреля.

Хозяйкой второго турнира в рамках Кубка мира станет Казахстан. Соревнования пройдут с 30 июня по 7 июля.

Третий ЭКМ состоится с 21 по 27 июля. Место проведения будет объявлено позже. 

Финальный этап пройдет в Индии с 15 по 22 ноября. 

В 2025 году World Boxing проведет чемпионат мира. Принимать крупный турнир с 4 по 14 сентября будет Великобритания. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2214578-kazahstan-primet-etap-kubka-mira-po-boksu/

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