Казахстан примет этап Кубка мира по боксу

Международная федерация бокса (World Boxing) опубликовала календарь соревнований на текущий год, в рамках которого один из крупнейших турниров пройдет в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФБ.

В 2025 году World Boxing проведут четыре этапа Кубка мира по боксу в разных странах. Первый этап пройдет в Бразилии с 30 марта по 7 апреля.

Хозяйкой второго турнира в рамках Кубка мира станет Казахстан. Соревнования пройдут с 30 июня по 7 июля.

Третий ЭКМ состоится с 21 по 27 июля. Место проведения будет объявлено позже.

Финальный этап пройдет в Индии с 15 по 22 ноября.

В 2025 году World Boxing проведет чемпионат мира. Принимать крупный турнир с 4 по 14 сентября будет Великобритания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.