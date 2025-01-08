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Непобежденный боксер Опетая жестко нокаутировал соперника и защитил чемпионские титулы

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Австралийский боксер Джей Опетая
Джей Опетая. Фото: Chris Hyde/Getty Images

Австралийский боксер Джей Опетая одержал досрочную победу над новозеландцем Дэвидом Ньикой и защитил титулы чемпиона мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Очный поединок спортсменов в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) возглавил турнир в австралийском Бродбиче. Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился уже в четвертом.

Опетая проводил агрессивные атаки и завладел преимуществом. В четвертом раунде он отправил оппонента в нокдаун. Ньика смог продолжить бой, однако уже через несколько секунд австралиец серией мощных ударов оформил глубокий нокаут.

Новозеландцу потребовалась медицинская помощь. Несколько минут он не мог подняться, а затем в сопровождении команды и врачей покинул ринг до официального объявления результата.

Для 29-летнего Ньики это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл все 10 своих поединков (9 — нокаутами). На любительском уровне новозеландец стал бронзовым призером Олимпиады-2020.

Что касается Опетаи, то он защитил титулы по версиям IBF и The Ring. На профессиональном ринге 29-летний австралиец выиграл все 27 поединков (21 — нокаутами).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2209526-nepobezhdennyy-bokser-opetaya-zhestko-nokautiroval-sopernika-i-zashchitil-chempionskie-tituly/

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