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Астана примет чемпионат мира по боксу в 2027 году

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Байтерек в Астане
Астана. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Международная федерация World Boxing официально объявила о проведении чемпионата мира-2027 по боксу в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Как отметили в НОК, мировое первенство станет важным событием в международном соревновательном календаре, так как турнир состоится в предолимпийский год – в преддверии летних Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе (США). 

Более детальная информации об организации чемпионата мира, в том числе и даты проведения, будет предоставлена позже. 

"Для Казахстана большая честь и ответственность принимать чемпионат мира по боксу в 2027 году, который пройдет в предолимпийский цикл. Наша страна имеет успешный опыт проведения масштабных мировых спортивных первенств на самом высоком уровне, и я уверен, что этот турнир не станет исключением.

Понимая важность этого чемпионата мира накануне Олимпиады в Лос-Анджелесе, благодарю World Boxing за оказанное доверие", – прокомментировал решение World Boxing президент НОК Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин. 

Отмечается, что Казахстан во второй раз в истории примет мировое первенство по боксу. Ранее в Алматы прошел ЧМ-2013 среди мужчин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2200479-astana-primet-chempionat-mira-po-boksu-v-2027-godu/

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