Казахстанец Диас Молжигитов уступил сопернику из Узбекистана в финале чемпионата Азии по боксу

Казахстанский боксер Диас Молжигитов потерпел поражение в решающем поединке чемпионата Азии, который проходит в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

В финальном противостоянии в весовой категории до 75 килограммов Молжигитов встречался с 19-летним оппонентом из Узбекистана Джавохиром Умматалиевым.

Казахстанский боксер уступал своему сопернику по ходу всего поединка. Исход схватки победа Умматалиева единогласным решением судей со счетом - 5:0.

Таким образом, Диас Молжигитов стал серебряным медалистом континентального первенства в Таиланде.

В активе мужской сборной Казахстана на данный момент пять серебряных медалей и одно золото.

Ранее, чемпионом азиатского первенства по боксу стал чемпион мира из Казахстана Махмуд Сабырхан.

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