Призер чемпионата мира из Казахстана завоевал серебро азиатского первенства по боксу

Казахстанский боксер Дулат Бекбауов уступил в финальном бою чемпионата Азии, который проходит в таиландском городе Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

В финале весовой категории до 67 килограммов Бекбауов боролся за золото с Мужибилло Турсуновым из Узбекистана.

На протяжении всего поединка преимущество переходило от одного боксера к другому. В первом раунде победу с минимальным перевесом забрал Турсунов, во втором отрезке уже казахстанский спортсмен был сильнее с аналогичным результатом.

Исход противостояния решился после просмотра судьями повтора, по итогам которого победителем был признан соперник из Узбекистана.

Таким образом, Дулат Бекбауов завершил выступление на чемпионате Азии с серебряной медалью.

Отметим, 29-летний уроженец Тараза становился серебряным призером чемпионата мира в 2023 году, а также в его активе серебряная медаль азиатского первенства 2022 года.

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