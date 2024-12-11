Поражением казахстанского боксера завершилась третья дуэль с Узбекистаном в финале чемпионата Азии

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Оразбек Асылкулов уступил в финальном противостоянии континентального первенства в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.

На таиландском ринге казахстанскому боксеру в весовой категории до 57 килограммов противостоял представитель Узбекистана Миразизбек Мирзахалилов.

Со старта поединка Асылкулов абсолютно доминировал над своим оппонентом и забрал первый раунд со счетом 5:0. В следующем отрезке продолжился прессинг казахстанского спортсмена, но при этом боксер из Узбекистана был более точен в ударах. Счет данного раунда - 5:0 уже в пользу Мирзахалихова. Все решилось в заключительной трехминутке, в которой сильнее был узбекистанский спортсмен.

Таким образом, Оразбек Асылкулов стал серебряным призером чемпионата Азии 2024 года.

Напомним, ранее Махмуд Сабырхан принес национальной сборной первое золото на данном континентальном первенстве.

В то же время Санжар Ташкенбай завершил чемпионат Азии в Таиланде с серебряной медалью.

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