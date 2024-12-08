Казахстанец Ерасыл Жакпеков стал бронзовым призером чемпионата Азии по боксу

Казахстанский боксер Ерасыл Жакпеков уступил в полуфинале чемпионата Азии по боксу 2024 года и стал бронзовым призером, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье спортсмен встретился в рамках дивизиона до 80 килограммов с Турабеком Хабибуллаевым, который представлял Узбекистан на Олимпиаде-2024.

Поединок продлился все три раунда и получился очень конкурентным. Судьям потребовался повтор боя для определения победителя. В итоге сильнейшим со счетом 4:3 признали Хабибуллаева, который поборется за золото чемпионата Азии.

Жакпеков завершил выступление на турнире с бронзовой медалью. Он стал первым представителем мужской сборной Казахстана, который потерпел поражение в полуфинале.

Ранее в воскресенье шесть отечественных боксеров пробились в решающие поединки чемпионата Азии, который проходит в таиландском Чиангмае.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.