Казахстанец Ерасыл Жакпеков стал бронзовым призером чемпионата Азии по боксу

Казахстанский боксер Ерасыл Жакпеков уступил в полуфинале чемпионата Азии по боксу 2024 года и стал бронзовым призером, передает корреспондент NUR.KZ.
В воскресенье спортсмен встретился в рамках дивизиона до 80 килограммов с Турабеком Хабибуллаевым, который представлял Узбекистан на Олимпиаде-2024.
Поединок продлился все три раунда и получился очень конкурентным. Судьям потребовался повтор боя для определения победителя. В итоге сильнейшим со счетом 4:3 признали Хабибуллаева, который поборется за золото чемпионата Азии.
Жакпеков завершил выступление на турнире с бронзовой медалью. Он стал первым представителем мужской сборной Казахстана, который потерпел поражение в полуфинале.
Ранее в воскресенье шесть отечественных боксеров пробились в решающие поединки чемпионата Азии, который проходит в таиландском Чиангмае.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197728-kazahstanec-erasyl-zhakpekov-stal-bronzovym-prizerom-chempionata-azii-po-boksu/