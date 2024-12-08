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Казахстанец Ерасыл Жакпеков стал бронзовым призером чемпионата Азии по боксу

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Казахстанский боксер Ерасыл Жакпеков
Ерасыл Жакпеков. Фото: Казахстанская федерация бокса

Казахстанский боксер Ерасыл Жакпеков уступил в полуфинале чемпионата Азии по боксу 2024 года и стал бронзовым призером, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье спортсмен встретился в рамках дивизиона до 80 килограммов с Турабеком Хабибуллаевым, который представлял Узбекистан на Олимпиаде-2024.

Поединок продлился все три раунда и получился очень конкурентным. Судьям потребовался повтор боя для определения победителя. В итоге сильнейшим со счетом 4:3 признали Хабибуллаева, который поборется за золото чемпионата Азии.

Жакпеков завершил выступление на турнире с бронзовой медалью. Он стал первым представителем мужской сборной Казахстана, который потерпел поражение в полуфинале.

Ранее в воскресенье шесть отечественных боксеров пробились в решающие поединки чемпионата Азии, который проходит в таиландском Чиангмае.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197728-kazahstanec-erasyl-zhakpekov-stal-bronzovym-prizerom-chempionata-azii-po-boksu/

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