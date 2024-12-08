Казахстанец в упорной борьбе победил украинца в полуфинале чемпионата Азии по боксу

Представитель сборной Казахстана по боксу Диас Молжигитов вышел в финал чемпионата Азии по боксу 2024 года в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

Предыдущую стадию в весовой категории до 75 килограммов спортсмен прошел без борьбы из-за снятия соперника. В полуфинале Молжигитов встретился с украинцем Павлом Ильюшей.

Поединок продлился все три раунда в конкурентной борьбе. Для определения победителя потребовался повтор боя. В итоге сильнейшим со счетом 5:2 признали казахстанского боксера.

Таким образом, Молжигитов вышел в финал чемпионата Азии, а Ильюша завершил выступление с бронзовой медалью.

Ранее в решающую стадию турнира пробились казахстанцы Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Оразбек Асылкулов, Дулат Бекбауов и Абылайхан Жусупов.

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