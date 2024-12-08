Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец в упорной борьбе победил украинца в полуфинале чемпионата Азии по боксу

Опубликовано:

Казахстанский боксер Диас Молжигитов
Диас Молжигитов. Фото: Казахстанская федерация бокса

Представитель сборной Казахстана по боксу Диас Молжигитов вышел в финал чемпионата Азии по боксу 2024 года в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

Предыдущую стадию в весовой категории до 75 килограммов спортсмен прошел без борьбы из-за снятия соперника. В полуфинале Молжигитов встретился с украинцем Павлом Ильюшей.

Поединок продлился все три раунда в конкурентной борьбе. Для определения победителя потребовался повтор боя. В итоге сильнейшим со счетом 5:2 признали казахстанского боксера.

Таким образом, Молжигитов вышел в финал чемпионата Азии, а Ильюша завершил выступление с бронзовой медалью.

Ранее в решающую стадию турнира пробились казахстанцы Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Оразбек Асылкулов, Дулат Бекбауов и Абылайхан Жусупов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197724-kazahstanec-v-upornoy-borbe-pobedil-ukrainca-v-polufinale-chempionata-azii-po-boksu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie