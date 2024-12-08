Казахстанец в упорной борьбе победил украинца в полуфинале чемпионата Азии по боксу

Представитель сборной Казахстана по боксу Диас Молжигитов вышел в финал чемпионата Азии по боксу 2024 года в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.
Предыдущую стадию в весовой категории до 75 килограммов спортсмен прошел без борьбы из-за снятия соперника. В полуфинале Молжигитов встретился с украинцем Павлом Ильюшей.
Поединок продлился все три раунда в конкурентной борьбе. Для определения победителя потребовался повтор боя. В итоге сильнейшим со счетом 5:2 признали казахстанского боксера.
Таким образом, Молжигитов вышел в финал чемпионата Азии, а Ильюша завершил выступление с бронзовой медалью.
Ранее в решающую стадию турнира пробились казахстанцы Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Оразбек Асылкулов, Дулат Бекбауов и Абылайхан Жусупов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197724-kazahstanec-v-upornoy-borbe-pobedil-ukrainca-v-polufinale-chempionata-azii-po-boksu/