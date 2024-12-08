Казахстанский боксер уверенно победил соперника из Таджикистана в полуфинале чемпионата Азии

Представитель сборной Казахстана по боксу Дулат Бекбауов одержал победу в полуфинале чемпионата Азии 2024 года в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен оспаривал путевку в финал дивизиона до 67 килограммов с таджикистанцем Шухратом Саломатовым.

На протяжении всех трех раундов Бекбауов владел преимуществом и в итоге забрал победу единогласным решением судей (5:0). Теперь казахстанец выступит в финале соревнований и поборется за золото. Саломатов завершил турнир с бронзой.

Ранее Бекбауов по разу становился серебряным призером чемпионатов мира и Азии. На нынешнем турнире он одержал уже три победы.

Напомним, в воскресенье в финал чемпионата Азии уже также пробились казахстанцы Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан и Оразбек Асылкулов.

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