Казахстанский боксер одержал разгромную победу в полуфинале чемпионата Азии

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Оразбек Асылкулов одержал уверенную победу в полуфинале чемпионата Азии 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Путевку в финал турнира в Таиланде в дивизионе до 57 килограммов спортсмен оспаривал с монголом Лундаа Гантумуром.

На протяжении всего поединка Асылкулов владел явным преимуществом и нанес заметный урон оппоненту. По итогам трех раундов казахстанец одержал победу единогласным решением судей со счетом 5:0.

Асылкулов вышел в финал чемпионата Азии и поборется за золото турнира. Гантумур завершил выступление с бронзовой медалью.

Напомним, ранее в воскресенье в финал соревнований пробились казахстанские чемпионы мира Санжар Ташкенбай и Махмуд Сабырхан.

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