Нокдаун и рассечение: чемпион мира Махмуд Сабырхан вышел в финал азиатского первенства

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан одержал уверенную победу в полуфинале чемпионата Азии 2024 года в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

В 1/2 финала весовой категории до 54 килограммов спортсмен встретился с местным атлетом Саравутом Суктхетом.

Первый раунд получился близким, но большинство судей отдали его Сабырхану. Во втором отрезке казахстанец добился убедительного преимущества, а рефери отсчитала Суктхету нокдаун. Кроме того, таиландец получил рассечение левого века, из-за чего ему дважды оказывали медицинскую помощь, останавливая кровотечение.

Заключительный раунд противостояния также остался за Сабырханом, который одержал итоговую победу единогласным решением судей.

Чемпион мира 2023 года пробился в финал азиатского первенства и поборется за золото. Ранее в воскресенье аналогичного результата добился казахстанец Санжар Ташкенбай.

Позднее путевки в финалы чемпионата Азии оспорят еще восемь представителей республики.

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