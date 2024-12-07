Казахстанка дважды отправила узбекистанку в нокдаун и вышла в финал чемпионата Азии по боксу

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Гульсая Ержан пробилась в финал чемпионата Азии 2024 года в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка начала выступление на турнире со стадии 1/2 финала. Ее первой соперницей в дивизионе до 81 килограмма стала узбекистанка Сохиба Рузметова.

В первом раунде казахстанка заметно уступала оппонентке, которая единогласна забрала этот отрезок. Во втором Ержан перехватила инициативу и дважды отправила Рузметову в нокдаун, заработав весомое преимущество на карточках судей. В третьем раунде большинство рефери также отдали предпочтение казахстанке.

В итоге Ержан одержала победу раздельным решением судей со счетом 4:1 и вышла в финал чемпионата Азии. Таким образом, пять представительниц Казахстана поборются за золото турнира в Таиланде.

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