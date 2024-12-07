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Призер чемпионата мира по боксу из Казахстана уступила узбекистанке в полуфинале ЧА-2024

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Казахстанская девушка-боксер Милана Сафронова
Милана Сафронова. Фото: Казахстанская федерация бокса

Представительница женской сборной Казахстана Милана Сафронова не смогла пробиться в финал чемпионата Азии по боксу 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка оспаривала путевку в решающий поединок дивизиона до 66 килограммов с узбекистанкой Навбахор Хамидовой.

Бой продлился все три раунда и прошел при преимуществе соперницы Сафроновой. В итоге Хамидова одержала победу решением большинства судей, чему не помешала даже санкция от рефери в виде снятого балла.

Таким образом, узбекистанка будет бороться за золото чемпионата Азии. Сафронова же выиграла бронзовую медаль. Примечательно, что в полуфинал она пробилась без боя из-за снятия предыдущей соперницы.

Для казахстанки это третья награда чемпионата Азии в карьере. Ранее на этом турнире она выигрывала золото и бронзу, также в активе спортсменки бронза чемпионата мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197488-prizer-chempionata-mira-po-boksu-iz-kazahstana-ustupila-uzbekistanke-v-polufinale-cha-2024/

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