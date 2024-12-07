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Казахстанка Аида Абикеева вышла в финал чемпионата Азии по боксу

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Казахстанская девушка-боксер Аида Абикеева
Аида Абикеева. Фото: Казахстанская федерация бокса

Представительница сборной Казахстана по боксу Аида Абикеева одержала победу в полуфинале чемпионата Азии 2024 года в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка оспаривала путевку в решающий поединок дивизиона до 63 килограммов с местной атлеткой Тхананьей Сомнуек.

Бой продлился все три раунда. Первые два на карточках четырех из пяти судей забрала Абикеева. В третьем с тем же показателем сильнее оказалась Сомнуек.

В итоге казахстанка одержала победу раздельным решением рефери со счетом 4:1. В финале Абикеева побьется с вьетнамкой Ха Ти Линь.

Таким образом, на данный момент три представительницы Казахстана обеспечили себе как минимум серебряные медали чемпионата Азии. Ранее в финал вышли Эльдана Талипова и Виктория Графеева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197473-kazahstanka-aida-abikeeva-vyshla-v-final-chempionata-azii-po-boksu/

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