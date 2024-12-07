Казахстанка нокаутировала соперницу и вышла в финал чемпионата Азии по боксу

Представительница сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева одержала досрочную победу в полуфинале чемпионата Азии 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ

В полуфинале весовой категории до 60 килограммов спортсменке противостояла Порнтип Буапа из Таиланда. Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно.

Графеева активно атаковала и уже в стартовом отрезке отправила соперницу в нокдаун. Во втором раунде судья вновь отсчитала нокдаун Буапе. После третьего такого эпизода в этом же отрезке рефери зафиксировала победу казахстанки техническим нокаутом.

Таким образом, Графеева пробилась в финал чемпионата Азии. Обе свои победы на турнире в таиландском Чиангмае она одержала досрочно.

На момент публикации известно, что за золото турнира из казахстанок также поборется Эльдана Талипова в дивизионе свыше 81 килограмма. Еще несколько представительниц республики в субботу выступят в полуфиналах.

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