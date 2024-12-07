Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанка нокаутировала соперницу и вышла в финал чемпионата Азии по боксу

Опубликовано:

Казахстанская девушка-боксер Виктория Графеева
Виктория Графеева. Фото: Казахстанская федерация бокса

Представительница сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева одержала досрочную победу в полуфинале чемпионата Азии 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ

В полуфинале весовой категории до 60 килограммов спортсменке противостояла Порнтип Буапа из Таиланда. Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно.

Графеева активно атаковала и уже в стартовом отрезке отправила соперницу в нокдаун. Во втором раунде судья вновь отсчитала нокдаун Буапе. После третьего такого эпизода в этом же отрезке рефери зафиксировала победу казахстанки техническим нокаутом.

Таким образом, Графеева пробилась в финал чемпионата Азии. Обе свои победы на турнире в таиландском Чиангмае она одержала досрочно.

На момент публикации известно, что за золото турнира из казахстанок также поборется Эльдана Талипова в дивизионе свыше 81 килограмма. Еще несколько представительниц республики в субботу выступят в полуфиналах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197461-kazahstanka-nokautirovala-sopernicu-i-vyshla-v-final-chempionata-azii-po-boksu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie