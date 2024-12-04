Сборная Казахстана лишилась еще одной спортсменки на чемпионате Азии по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Сымбат Алиаскар потерпела поражение в четвертьфинале чемпионата Азии в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанской девушке-боксеру в поединке в весовой категории до 54 килограммов противостояла китайская спортсменка Венкьян Ху.

В первом раунде представительница Поднебесной завладела преимуществом и на записках судей только у одного рефери проиграла (4:1 в пользу Ху). Во втором отрезке и вовсе соперница была сильнее единогласным решением. Третий раунд также остался за Ху. Итоговый счет противостояния - 5:0 в пользу китайской спортсменки.

Таким образом, Алиаскар завершила выступление на чемпионате Азии. Первой потерей отечественной сборной стала Алуа Балкибекова.

Ранее в полуфинальную стадию пробились Диас Молжигитов, Дулат Бекбауов и Абылайхан Жусупов и Айгерим Саттыбаева.

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