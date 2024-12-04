Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана лишилась еще одной спортсменки на чемпионате Азии по боксу

Опубликовано:

Казахстанская девушка-боксер Сымбат Алиаскар
Казахстанская девушка-боксер Сымбат Алиаскар: НОК РК

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Сымбат Алиаскар потерпела поражение в четвертьфинале чемпионата Азии в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанской девушке-боксеру в поединке в весовой категории до 54 килограммов противостояла китайская спортсменка Венкьян Ху.

В первом раунде представительница Поднебесной завладела преимуществом и на записках судей только у одного рефери проиграла (4:1 в пользу Ху). Во втором отрезке и вовсе соперница была сильнее единогласным решением. Третий раунд также остался за Ху. Итоговый счет противостояния - 5:0 в пользу китайской спортсменки.

Таким образом, Алиаскар завершила выступление на чемпионате Азии. Первой потерей отечественной сборной стала Алуа Балкибекова.

Ранее в полуфинальную стадию пробились Диас Молжигитов, Дулат Бекбауов и Абылайхан Жусупов и Айгерим Саттыбаева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2196207-sbornaya-kazahstana-lishilas-eshche-odnoy-sportsmenki-na-chempionate-azii-po-boksu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie