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Казахстанка победила в четвертьфинале и гарантировала еще одну медаль чемпионата Азии по боксу

Опубликовано:

Казахстанская спортсменка Айгерим Саттыбаева
Казахстанская спортсменка Айгерим Саттыбаева: instagram.com / boxingkazazakhstan

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Айгерим Саттыбаева выиграла четвертьфинальный поединок на чемпионате Азии по боксу, передает корреспондент NUR.KZ.

Отечественной спортсменке на стадии 1/4 финала весовой категории до 48 килограммов противостояла представительница Филиппин Магно Офелия.

Саттыбаева не испытала особых проблем с соперницей и одержала победу решением судей после пересмотра повтора со счетом 5:2. Таким образом, Саттыбаева поборется за путевку в финал на следующей стадии и получит как минимум бронзовую награду.

Отметим, Айгерим Саттыбаева является бронзовой медалисткой чемпионата Азии 2010 года.

Как сообщает известный журналист Аян Толеген, спортсменка также воспитывает пятерых детей.

В полуфинальную стадию также пробились Диас Молжигитов, Дулат Бекбауов и Абылайхан Жусупов. Также от Казахстана сегодня выступит Сымбат Алиаскар в весовой категории до 54 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2196150-kazahstanskaya-sportsmenka-oderzhala-pobedu-i-garantirovala-medal-chempionata-azii-po-boksu/

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