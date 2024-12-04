Казахстанка победила в четвертьфинале и гарантировала еще одну медаль чемпионата Азии по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Айгерим Саттыбаева выиграла четвертьфинальный поединок на чемпионате Азии по боксу, передает корреспондент NUR.KZ.
Отечественной спортсменке на стадии 1/4 финала весовой категории до 48 килограммов противостояла представительница Филиппин Магно Офелия.
Саттыбаева не испытала особых проблем с соперницей и одержала победу решением судей после пересмотра повтора со счетом 5:2. Таким образом, Саттыбаева поборется за путевку в финал на следующей стадии и получит как минимум бронзовую награду.
Отметим, Айгерим Саттыбаева является бронзовой медалисткой чемпионата Азии 2010 года.
Как сообщает известный журналист Аян Толеген, спортсменка также воспитывает пятерых детей.
В полуфинальную стадию также пробились Диас Молжигитов, Дулат Бекбауов и Абылайхан Жусупов. Также от Казахстана сегодня выступит Сымбат Алиаскар в весовой категории до 54 килограммов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2196150-kazahstanskaya-sportsmenka-oderzhala-pobedu-i-garantirovala-medal-chempionata-azii-po-boksu/