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Казахстанка без боя вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу-2024

Опубликовано:

Милана Сафронова
Милана Сафронова. Фото: instagram.com/safronovamilana1

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Милана Сафронова вышла в полуфинал континентального первенства, который в эти дни проходит в тайском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанской спортсменке на четвертьфинальной стадии весовой категории до 66 килограммов должна была противостоять соперница из Китайского Тайбэя Мин Ли. Оппонентка снялась с соревнований по непонятным причинам. Таким образом, Милана Сафронова автоматически вышла в полуфинал.

В полуфинал помимо Сафроновой пробилась также Аида Абикеева, выступающая в весовой категории до 63 килограммов.

В то время как представитель мужской сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан одержал победу в стартовом поединке нокаутом и вышел в четвертьфинал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2195618-kazahstanka-bez-boya-vyshla-v-polufinal-chempionata-azii-po-boksu-2024/

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