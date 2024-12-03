Казахстанка без боя вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу-2024

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Милана Сафронова вышла в полуфинал континентального первенства, который в эти дни проходит в тайском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанской спортсменке на четвертьфинальной стадии весовой категории до 66 килограммов должна была противостоять соперница из Китайского Тайбэя Мин Ли. Оппонентка снялась с соревнований по непонятным причинам. Таким образом, Милана Сафронова автоматически вышла в полуфинал.

В полуфинал помимо Сафроновой пробилась также Аида Абикеева, выступающая в весовой категории до 63 килограммов.

В то время как представитель мужской сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан одержал победу в стартовом поединке нокаутом и вышел в четвертьфинал.

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