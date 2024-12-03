Чемпион мира из Казахстана одержал победу нокаутом на Азиатском первенстве

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан успешно стартовал на чемпионате Азии в Таиланде и вышел в четвертьфинал, передает корреспондент NUR.KZ.

В тайском городе Чиангмае продолжается чемпионат Азии по боксу, в котором принимает участие также сборная Казахстана. В очередной соревновательный день бой проводил один из лидеров отечественной команды Махмуд Сабырхан.

Соперником казахстанца по стартовому поединку в весовой категории до 54 килограммов был представитель Китайского Тайбэя Ян Лин Лай.

Сабырхан не оставил шансов оппоненту, оформив досрочную победу техническим нокаутом. Бой был остановлен в первом раунде после трех нокдаунов. Таким образом, казахстанец вышел в четвертьфинальную стадию.

Отметим, в этом весе Махмуд Сабырхан становился чемпионом мира в 2023 году, а также серебряным призером ЧМ-2021 и Азиатского первенства в 2022.

Сегодня, также выступят представительницы женской сборной Аида Абикеева (63 кг) и Милана Сафронова (66 кг).

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