"Нам нужно закончить это": вышел шедевральный промо-ролик к супербою Усик - Фьюри

В сети появилось промо-видео к предстоящему реваншу между обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе, украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, передает NUR.KZ.

Ролик сделан в формате трейлера к фильму, по сюжету которого главному герою (Тайсону Фьюри) после того, как он очнулся в больнице везде мерещится злодей (Александр Усик).

Параллельно с этим существует вторая сюжетная линия, в которой уже наоборот украинцу везде мерещится Тайсон Фьюри.

Непримиримые соперники на протяжении всего трейлера видят лица друга друга везде.

Это приводит к тому, что боксеры в конце концов договариваются о совместном бое, чтобы закончить свои мучения.

Таким образом, реванш пройдет 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону поединка будут стоять все чемпионские пояса Александра Усика. Первый бой завершился победой украинца решением судей.

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